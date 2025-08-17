54-Jährige fährt betrunken bei der Polizei vor

Eine 54 Jahre alte Frau suchte am frühen Samstagabend den Rat der Polizei in Bad Wörishofen. Wie mitgeteilt wurde, nahm sie ihr Auto und stellte den Wagen vor der Polizeidienststelle ab. Während des Gesprächs mit der Frau bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und machten einen Test. Der Wert des Atemalkoholtests lag deutlich über dem Grenzwert von 1,1 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Was genau die Polizei ursprünglich bei der Polizei wollte, wurde nicht gemeldet. (mz)

