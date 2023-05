77-Jährige Frau aus Bad Wörishofen vermisste ihren Rollator

Der Rollator wurde einer 77-jährigen Frau in Bad Wörishofen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag wurde in der Auenstraße in Bad Wörishofen ein Rollator einer 77-Jährigen entwendet. Die Geschädigte stellte ihren Rollator über Nacht vor ihrem Mehrfamilienhaus ab und musste am nächsten Tag feststellen, dass der Rollator gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)