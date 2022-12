8,4 Millionen Euro für Energie und Verkehr in Bad Wörishofen

Die Stadtwerke Bad Wörishofen schnüren vor Weihnachten ein großes Investitionspaket. Dabei geht es auch um das Wasserkraftwerk an der Wertach.

Im nächsten Jahr fließen Millionensummen in Bad Wörishofens Energieversorgung und in die Sanierung des größten Parkhauses der Stadt. Bei den anstehenden Investitionen geht es auch um das Wasserkraftwerk der Stadtwerke an der Wertach.

Bad Wörishofens Stadtwerke behaupten sich auch unter schwierigen Bedingungen und machen weiterhin Gewinn, von dem in hohem Maße auch der Stadthaushalt profitiert. Das Jahr 2021 ist zwischenzeitlich abgerechnet und weist einen Überschuss von etwa 769.000 Euro aus. Entsprechend groß war unlängst das Lob im Stadtrat, wo Humboldt erneut die Teamleistung im Werk herausstrich.

Das Geld wird auch dringend benötigt, denn es stehen große Investitionen an. 8,4 Millionen Euro werden im Jahr 2023 aller Voraussicht nach verbaut. Das geht aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke hervor.

Für das Wasserkraftwerk Bad Wörishofen ist es die erste Vollrevision seit fast 60 Jahren

Humboldt betont dabei vor allem die Rehabilitation der Maschinensätze im Wasserkraftwerk an der Wertach heraus. Dafür sind mehr als eine Million Euro vorgesehen. "Die Maschinen im Kraftwerk werden nacheinander komplett zerlegt und defekte oder verschlissene Bauteile instand gesetzt " oder ersetzt, erklärt Humboldt. "Einige Komponenten werden erneuert. "Es ist die erste Vollrevision der Maschinensätze nach fast 60 Jahren Betrieb", sagt Humboldt.

Das Kraftwerk produziert nun schon seit 1964 Strom für Bad Wörishofen aus Wasserkraft, jährlich sind es etwa acht Millionen Kilowattstunden. Das würde für 2000 Einfamilienhäuser reichen, wenn man einen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden zugrunde legt.

Für die Sanierung von Bad Wörishofens größtes Parkhaus stehen mehr als zwei Millionen Euro zur Verfügung

Weitere zwei Millionen Euro investiert Humboldt im nächsten Jahr in den Bereich Netzneubau, Netzausbau und Netzverstärkung. Außerdem geht die Sanierung des Parkhauses Kurpromenade weiter, wofür mehr als zwei Millionen Euro vorgesehen sind. Um alle Maßnahmen finanzieren zu können, sind fünf Millionen Euro an neuen Krediten geplant.

„Die geplanten Maßnahmen im Kraftwerk und in den Netzen stärken auch die Erzeugung und Integration erneuerbarer Energien in Bad Wörishofen und machen uns fit für die Zukunft“, so Humboldt. Trotz der hohen Investitionen werden die Stadtwerke aber auch 2023 einen stattlichen Gewinn machen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 784.000 Euro betragen. Damit bleiben die Erlöse auf hohem Niveau.

Vom Jahresgewinn 2021 in Höhe von rund 769.000 Euro erhielt die Stadt Bad Wörishofen 300.000 Euro, im nächsten Jahr sollen es 400.000 Euro sein. Die Eigenkapitalquote des Werks beträgt stattliche 58 Prozent. Zuletzt hatten die Stadtwerke den Trinkwasser-Hochbehälter in Hartenthal erneuert und das Parkhaus am Bahnhof saniert.