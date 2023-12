Bad Wörishofen

18:00 Uhr

800 Jahre Krippenspiel: Bad Wörishofen feiert an Weihnachten mit einem Rekord

Plus Zum großen Jubiläum des Krippenspiels wirken in St. Justina so viele Kinder mit, wie noch nie. Auch die anderen Kirchengemeinden haben Besonderes einstudiert.

Vor 800 Jahren hatte der heilige Franziskus von Assisi die Idee, eine lebende Krippe zu inszenieren, um den Menschen Weihnachten näher zu bringen - das Krippenspiel war geboren. Zu diesem besonderen Jubiläum führen 55 Kinder in der Stadtpfarrkirche St. Justina ein Krippenspiel in noch nie dagewesenem Ausmaß auf. Besondere Aufführungen gibt es an Weihnachten auch in den anderen Kirchengemeinden Bad Wörishofens.

"Weihnachten als Theater vorzuspielen macht den Kindern Spaß und erfreut auch die Erwachsenen sehr", sagt Bernhard Ledermann. Gemeinsam mit Anna Schmid und Heidi Ledermann hat er in diesem Jahr mit einer Rekordzahl von 55 Kindern ein besonderes Jubiläums-Krippenspiel eingeübt. Im selbst geschriebenen Vor- und Nachspann des traditionellen Krippenspiels unterhalten sich zwei von Kindern gespielte Franziskaner-Mönche über die Ereignisse vor 800 Jahren und machen sich Gedanken darüber, was die Krippe heute für die Menschen bedeutet. "Franziskus wollte den Menschen Weihnachten näher bringen, genau wie wir den Menschen mit unserem besonderen Krippenspiel Weihnachten näher bringen wollen", erläutert Bernhard Ledermann.

