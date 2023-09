83-Jährige wird in Bad Wörishofens Fußgängerzone bestohlen

Eine 83-jährige Frau bittet eine Unbekannte, kurz auf ihre Handtasche aufzupassen. Doch dann sind Tasche und Aufpasserin verschwunden.

Eine 83 Jahre alte Frau wurde am Freitagnachmittag in Bad Wörishofen bestohlen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war die Frau in der Fußgängerzone unterwegs und wollte sich dort ein Eis kaufen. Die 83-Jährige habe dann eine bislang unbekannte Frau darum gebeten, kurz auf ihre Handtasche aufzupassen. Als die Frau mit ihrem Eis zurückkam, waren allerdings Aufpasserin und auch die Handtasche verschwunden.

Die Handtasche stand später vor dem Wohnhaus der 83-Jährigen

Später fand die 83-Jährige die Tasche vor ihrem Wohnhaus wieder. Die Polizei hält es für möglich, dass die Unbekannte die Tasche selbst dort abgelegt hat. 50 Euro Bargeld fehlten allerdings. Nun sucht die Polizei nach der Unbekannten. Sie habe braune lange Haare und graue Oberbekleidung getragen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)