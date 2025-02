88-Jährige missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte

Mit leichten Verletzungen wurden eine 88-jährige Autofahrerin und ein weiterer Autofahrer nach einem Unfall auf der Staatsstraße außerhalb von Bad Wörishofen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wollte die 88-jährige Unfallverursacherin am späten Mittwochvormittag an der Einmündung der Kaufbeurer Straße auf die Staatsstraße 2015 einbiegen. Dabei übersah die Seniorin ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das in Richtung Kaufbeuren fuhr. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Bad Wörishofen sperrte die Fahrbahn zeitweise zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge. (mz)

