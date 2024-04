Ab Montag fahren bis Juni keine Züge in Bad Wörishofen

Der Bahnsteig von Bad Wörishofen wird umgebaut. Das hat Folgen für Pendler, die bislang per Bahn zwischen Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe unterwegs waren.

Pendlerinnen und Pendler müssen sich ab Montag, 8. April, umstellen, wenn sie bislang per Bahn zwischen Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe unterwegs waren. Der Bahnsteig von Bad Wörishofen wird umgebaut. Deshalb sperrt die Bahn die Anlage vom 8. April bis zum 1. Juni. In dieser Zeit fahren keine Züge in den Bahnhof Bad Wörishofen ein. Die Bahn teilt mit, man habe einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das bedeutet, dass zwischen Bad Wörishofen und Buchloe bis zum 1. Juni Busse fahren. Betroffen ist die Linie RE73. (mhe)

