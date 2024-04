Bad Wörishofen

06:15 Uhr

Abriss oder Sanierung: Was passiert mit dem Kirchturm von St. Ulrich in Bad Wörishofen?

Plus Der Bereich um den Turm von St. Ulrich wurde in einer Notanordnung großräumig gesperrt, zentrale Straßen sind dort nun unpassierbar. Kritik wird laut. Die Pfarrei arbeitet derweil an einer ungewöhnlichen Lösung.

Von Markus Heinrich

Das Wahrzeichen der Gartenstadt ist derzeit ein Patient - und als Folge ist Bad Wörishofens größter Stadtteil auf nicht absehbare Zeit an einem zentralen Punkt gesperrt, am Litauenplatz bei der Kirche St. Ulrich. Deren Turm hat ein Problem. Damit Passanten und Fahrzeuge nicht gefährdet werden, musste die Zugspitzstraße an dieser Stelle komplett gesperrt werden. Das gefällt nicht jedem. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) trug Kritik aus der Bevölkerung im Bauausschuss vor. Pfarrer Andreas Hartmann erklärt, wie es nun weitergeht. Die Pfarrei arbeitet an einer ungewöhnlichen Lösung.

Der weithin sichtbare Turm von St.Ulrich ist mittlerweile seit November 2023 gesperrt. Die Zone um den Turm herum, die nicht betreten werden darf, wurde seither größer. Zuletzt wurden kurzfristig vor Ostern die Zugspitzstraße und die Höfatstraße im Bereich des Kirchturms gesperrt. "Das ist ein massives Problem für das angrenzende Café", ebenso für Anwohner und die Apotheke, berichtete Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl. Von der Stadt habe es auf Nachfrage keine Antwort gegeben.

