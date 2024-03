Bad Wörishofen

Abriss Scharpf-Hof: Ein Stück Bad Wörishofer Stadtgeschichte verschwindet

Plus An Bad Wörishofens Hauptstraße steht ein geschichtsträchtiges Gebäude. Nun gibt es einen Neubauplan für das Areal.

Von Helmut Bader

Eines der ältesten Gebäude in Bad Wörishofen wird abgerissen. Seit fast 300 Jahren gibt es den Geberle-Hof an der Hauptstraße schon. Er ist der Stammsitz einer der größten Familien in Bad Wörishofen. Jetzt ist klar, was auf dem Grundstück entstehen wird.

In der Hauptstraße wird das Wohnhaus des Geberle-Hofes neu gestaltet. Wie Besitzer Josef Scharpf berichtet, wurde es erstmals bereits im Jahre 1732 errichtet, ist also 288 Jahre alt. Der ehemalige Bauernhof firmiert noch immer unter dem Hausnamen „Geberle“ und ist der Ursitz der vielen Scharpf-Familien in der Stadt. Er befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster. Deshalb wurde er durch dessen großen Brand, vor allem in der Klosterkapelle, in der Mitte der 50er-Jahre, selbst stark in Mitleidenschaft gezogen. Dabei kam auch eine der Klosterschwestern zu Tode. Im Anschluss daran errichtete die Familie Scharpf im hinteren Bereich des Grundstückes ein Gebäude mit mehreren Wohnungen.

