Abschlussgala: Die Festivalfamilie feiert und ein Star zapft an

Plus Bei der Abschlussgala des Festivals der Nationen hat der Intendant einen großen Wunsch, Startenor Rolando Villazón erfüllte sich den seinen schon zuvor.

Eine berauschende Abschlussgala setzte das Ausrufezeichen hinter ein sicher unvergessliches Festival der Nationen in Bad Wörishofen mit einer nie dagewesenen Weltstar-Riege. Die Mezzosopranistin Elīna Garanča legte dabei die Messlatte ziemlich hoch für den, der da noch kommt. Denn das Festival ist zwar beendet, aber noch nicht vorbei. Mit Jonas Kaufmann gibt am Dienstag der aktuell wohl größte Weltstar der Klassik ein Sonderkonzert im Kursaal. Intendant Winfried Roch ist hochzufrieden, Startenor Rolando Villazón offenbar auch – wenngleich aus einem wesentlich ungewöhnlicheren Grund.