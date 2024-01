Bad Wörishofen

Abwassergebühren in Bad Wörishofen: Geheime Beratung nicht zulässig

Plus Der Ärger über die neuen Abwassergebühren in Bad Wörishofen hält an. Das Landratsamt sieht keine Gründe für die nicht-öffentliche Vorberatung.

Bad Wörishofen hat seit dem Jahresbeginn die mit Abstand höchsten Abwassergebühren der näheren Umgebung. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) ließ diesen Schritt vorab in einer nicht-öffentlichen Sitzung besprechen. Das allerdings war nicht zulässig, wie sich nun zeigt.

Seit dem 1. Januar gilt in Bad Wörishofen die neue Abwassersatzung, die der Stadtrat noch kurz vor dem Jahresende mit 14:6 Stimmen beschlossen hatte. Das bedeutet, dass nun 4,20 Euro für jeden Kubikmeter Abwasser fällig werden. Bislang lag dieser Preis bei 2,18 Euro. Zum Vergleich: In Bayern sind die Abwassergebühren nach Angaben des Landesamtes für Statistik zuletzt allgemein gestiegen, seit 2019 um vier Prozent auf durchschnittlich 2,09 Euro pro Kubikmeter, wie die Zahlen des Landesamtes vom Juli 2023 zeigen. Bad Wörishofen verlangt jetzt das Doppelte. Zum Abwasserpreis kommt der Preis für das Wasser, derzeit 84 Cent brutto pro Kubikmeter. In der Stadt der Wasserkur kostet der Kubikmeter Wasser samt Entsorgung nun also mehr als fünf Euro. Die Nachbarstädte sind da günstiger. In Mindelheim werden 2,69 Euro pro Kubikmeter Abwasser fällig, in Kaufbeuren 1,67 Euro und in Buchloe 1,54 Euro je Kubikmeter.

