Bad Wörishofen

Abwasserpreis in Bad Wörishofen: Scharfe Kritik von Hoteliers und Welzels Stellvertretern

Plus Der Zoff um die neuen Abwassergebühren in Bad Wörishofen geht weiter. Die Hoteliers sprechen von einem Skandal.

Von Markus Heinrich

Das neue Jahr startet in Bad Wörishofen mit den nächsten Runden im Zoff um die neuen Abwassergebühren, die seit dem 1. Januar gelten. Statt 2,18 Euro müssen die Bad Wörishofer nun 4,20 Euro pro Kubikmeter Abwasser bezahlen. Nachdem Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) nach öffentlichem Druck Gründe genannt und die Rechtmäßigkeit betont hatte, legen seine Stellvertreter nach - mit deutlicher Kritik. Auch der Hotel- und Gaststättenverband in Bad Wörishofen reagiert und spricht von einem Skandal.

"Dass die kürzlich im Stadtrat beschlossene Erhöhung der Abwassergebühren die Gemüter der Wörishofer Bürgerinnen und Bürger erregt, ist absolut nachvollziehbar und in der Rückschau betrachtet sind, hinsichtlich dieser Entscheidung, auch Fehler einzuräumen", schreiben Vize-Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid ( CSU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Wie in solchen Fällen eigentlich üblich, wäre es wichtig gewesen, den Stadtrat und hier insbesondere die Fraktionsführer im Vorfeld umfassend zu informieren, sodass eine angemessene Vorbereitung in den Fraktionen hätte stattfinden können." Vor allem kritisieren Welzels Stellvertreter mangelnde Transparenz.

