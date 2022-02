Bad Wörishofen

06:22 Uhr

Ärger nach Waffenfund in Bad Wörishofen

Plus Ein 79-Jähriger handelte in Bad Wörishofen im guten Glauben, das Richtige zu tun. Doch bei gefundenen Waffen ist besondere Vorsicht geboten – sonst wird es schnell teuer.

Von Karin Donath und Jessica Stiegelmayer

Als sich der 79-jährige Mann auf den Weg zur Polizeistation machte, hat er wohl nicht mit einer Anzeige gerechnet. In Bad Wörishofen fand er eine Schreckschusspistole in einem Bach und nahm sie mit, um sie bei der Polizei abzugeben. Damit allerdings verstieß der Mann gegen geltendes Recht – was viele nicht wissen. Der Fund einer Schusswaffe in Bad Wörishofen brachte dem Finder eine Anzeige ein, da er die Wache zur Polizei gebracht hatte. Wie berichtet, lag die Waffe in der Nähe der Kneippanlage an der Schöneschacher Straße.

