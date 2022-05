Ärger über Vandalismus auf dem Wörishofer Friedhof

Plus Schon vor der Randale, bei der sogar ein großer Grabstein umgestoßen wurde, war der Wörishofer Friedhof Ziel von Dieben und Sachbeschädigungen.

Dass auf dem Friedhof von Bad Wörishofen Blumen, Grabgestecke oder auch Grablicher gestohlen werden, gehört für Frank Stehr, den Friedhofwart, schon fast zum Alltag – leider. „Immer wieder kommen Leute zu mir und berichten, dass ihnen diverse solcher Gegenstände abhandengekommen seien“, berichtet er. Doch was zuletzt auf der Ruhestätte der Toten geschah, sprengte das bis dahin Vorgekommene. „Das war schon Vandalismus in der reinsten Form“, sagt Stehr.