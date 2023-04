Aggressiver 38-Jähriger verletzt zwei Polizeibeamte

Zwei verletzte Polizeibeamte und eine weitere Anzeige gegen einen 38-Jährigen: Das ist die Bilanz einer Wohnungsdurchsuchung in Bad Wörishofen.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen vollzogen am Freitag einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss bei einem 38-jährigen Mann in Bad Wörishofen. Dieser zeigte sich mit den getroffenen Maßnahmen jedoch nicht einverstanden und versuchte stattdessen, bereits sichergestellte Gegenstände wieder an sich zu nehmen. Er leistete so massiven Widerstand gegen zwei Polizeibeamte, dass beide dadurch leicht verletzt wurden. Die Durchsuchung konnte letztlich dennoch beendet werden. Gegen den aggressiven 38-Jährigen wurde noch ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz)