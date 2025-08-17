Aggressiver Barbesucher verletzt zwei Polizisten

Aus der Wörishofer Hermann-Aust-Straße wurde Freitagnacht eine Ruhestörung ein. Als Polizeibeamte in die Gaststätte kamen, um den Sachverhalt zu klären, verhielt sich ein Gast aggressiv. Im weiteren Verlauf leistete der 25-jährige Mann Widerstand gegen die Beamten und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, heißt es im Polizeibericht. (mz)

