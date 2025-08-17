Icon Menü
Bad Wörishofen: Aggressiver Barbesucher verletzt zwei Polizisten

Bad Wörishofen

Aggressiver Barbesucher verletzt zwei Polizisten

Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung gerufen und dann angegriffen
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Beim Einsatz in einer Gaststätte sind in Bad Wörishofen zwei Polizisten leicht verletzt worden. (Symbolbild)
    Beim Einsatz in einer Gaststätte sind in Bad Wörishofen zwei Polizisten leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Aus der Wörishofer Hermann-Aust-Straße wurde Freitagnacht eine Ruhestörung ein. Als Polizeibeamte in die Gaststätte kamen, um den Sachverhalt zu klären, verhielt sich ein Gast aggressiv. Im weiteren Verlauf leistete der 25-jährige Mann Widerstand gegen die Beamten und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, heißt es im Polizeibericht. (mz)

