Aiwanger macht Bad Wörishofens Wald zum Heilwald

Bad Wörishofen kann sich jetzt mit einem Kur- und Heilwald schmücken. Bayerns Wirtschaftsministerüberbringt die Auszeichnung persönlich und erklärt, warum das Thema für ihn so wichtig ist.

„Nicht das Wissen, sondern das Tun ist entscheidend, Pfarrer Kneipp hätte sich sehr gefreut!“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Stefan Welzel die Zertifizierung von Bad Wörishofens Wald als Kur- und Heilwald. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überbrachte die Urkunde persönlich, denn es geht um einen der ersten Heilwälder Bayerns.

Projektleiterin Professor Angela Schuh von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. Gisela Immich und Eva Robl hatten den Kriterienkatalog entwickelt. Es geht beim Kurwald um die Waldgröße, die Erreichbarkeit, die Geländeform, die Luftqualität im Waldbestand und den Waldboden. Für den Heilwald müssen zudem waldtherapeutische Maßnahmen und Verfahren angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise Sport- und Bewegungstherapie, Atem- und Kneipptherapie aber auch achtsamkeitsbasierte entspannungsfördernde Waldtherapie. Bad Wörishofen ist neben Bad Füssing und Bad Kötzing der dritte Kurort, der ab sofort sowohl einen Kur- als auch einen Heilwald hat.

„Schon unsere Großväter und Väter wussten instinktiv um die wohltuende Wirkung des Waldes. Heute in Zeiten der Wissenschaftsgläubigkeit muss alles entsprechend untermauert werden“, sagte Aiwanger, der den Termin mitten im Wald sichtlich genoss. „Wald ist Medizin – jede Baumart hat eine bestimmte Wirkung.“ In Zeiten der Schulmedizin habe man dieses Wissen leider vom Tisch gewischt. Der Gesundheitsmarkt sei ein wichtiger Trend in der Gesellschaft, Corona habe diese Entwicklung noch weiter verstärkt.

Auch der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbandes und Landrat Peter Berek betonte die Bedeutung des Projekts „Wald und Gesundheit“ für die Heilbäder und Kurorte. „Wir erweitern damit unsere ohnehin starke medizinisch-therapeutische Kompetenz um ein zeitgemäßes, wissenschaftlich-fundiertes Prädikat.“ Bayerns Wirtschaftsministerium fördert das Projekt mit rund 350.000 Euro und kooperiert mit Bad Wörishofens Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie. Dort findet auch die Ausbildung zum Wald-Gesundheitstrainer und Wald-Therapeuten statt. Das war auch der Grund, warum die Übergabe der Zertifikate an alle 13 Kurorte in der Kneippstadt stattfand. „Im asiatischen Raum hat die Waldtherapie bereits eine lange Tradition. Dieses Potenzial wollen wir auch in Bayern nutzen“, sagte Aiwanger.

