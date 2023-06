Alte Kurhaus-Terrasse in Bad Wörishofen hatte keine Baugenehmigung

Plus Bei der Sanierung am Kurhaus kam heraus, dass die Stadt Bad Wörishofen vor Jahrzehnten offenbar etwas Wichtiges übersehen hatte.

Dass im privaten Bausektor vereinzelt nicht alles mit rechten Dingen zugeht - Stichwort Schwarzbau - ist bekannt. Dass aber auch die Behörde, die dafür sorgen soll, dass die Regeln eingehalten werden, selbst daneben liegt, kommt seltener vor. In Bad Wörishofen ist das offenbar passiert. Es geht um die ehemalige Terrasse am Kurhaus, das alte Modell wohlgemerkt, nicht den Neubau.

"Unser Bauamt hat im Zuge des Umbaus natürlich alles überprüft und dabei ist aufgekommen, dass für die Terrasse dieser Größe keine Baugenehmigung vorlag", teilt Kurdirektorin Cathrin Herd auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die einstige Terrasse sei 30 oder 40 Jahre alt geworden. Nun hat die Stadt Bad Wörishofen nachgebessert.