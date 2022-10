Altmeister und ein junges Talent in Bad Wörishofen

Die Meisterkonzerte im Kloster von Bad Wörishofen bringenzwei Ausnahmekönner an der Violine zusammen.

Es sind diese kleinen, feinen und somit besonderen Konzerte im Festsaal des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen, die zahlreiche Gäste seit Jahren immer wieder begeistern – die Meisterkonzerte. Das war auch beim Gastspiel von David Marcian so. Dietmar Gräf hat die Meisterkonzerte ins Leben gerufen und damit hochkarätige Instrumentalsolisten zu seinen Konzerten eingeladen. Er selbst, ein viel beachteter Pianist, Organist und Komponist, begleitete schon so manchen virtuosen Meister an seinem jeweiligen Instrument zu großen Meisterwerken bekannter Komponisten am Steinway-Flügel.

Bei diesem Konzert war es David Marcian aus Rumänien, der mit seinem virtuosen Spiel an seiner Violine begeisterte. Zu hören war die „Sonate in c-Moll“ für Violine und Pianoforte von Johann Sebastian Bach ebenso wie die „Sonate für Klavier und Violine in D-Dur“ von Ludwig van Beethoven mit einem wunderschönen Dialog zwischen Geige und Klavier im dritten Satz. Marcian ist bekannt für seine kammermusikalische Tätigkeit. Er hat mehrere Ensembles gegründet, ist ein gefragter Violinist und Dirigent. Zehn Jahre war er Konzertmeister bei den Hofer Sinfonikern.

17-jährige Bad Wörishoferin spielte beim Festival der Nationen

Als Rumäne liegen ihm ganz besonders die Werke seines Landsmannes Georges Enescu am Herzen. Gemeinsam mit Dietmar Gräf spielten sie seine „1. Sonate in h-Moll“. Ein Hörgenuss, der vor allem in dem zweiten Satz „Quasi adagio“ Melancholie, Traurigkeit und Schmerz verspüren ließen. Das Heimatgefühl von Dietmar Gräf, er stammt aus Marienbad in Böhmen, scheint immer wieder durch. So spielten die beiden Meister ihres Faches „Aus der Heimat“ von Bedrich Smetana. Doch dieser Konzertabend hatte noch eine weitere Überraschung für die Gäste. Die 17-jährige Emilia Hofmann aus Bad Wörishofen war vier Jahre lang Mitglied beim vbw-Festivalorchester beim Festival der Nationen. Sie spielte zwei Jahre in der Kategorie 2. Violine und in den beiden letzten Jahren in der Kategorie 1. Violine. Sie brachte an diesem Abend nicht nur tänzerische sondern auch sehr romantische Klänge in den Festsaal.

Die „Sarabande“ aus der Partita III von Johann Sebastian Bach, ein virtuoses Solo an ihrer Violine. Das erinnerte an ihr großes Vorbild Hilary Hahn, einer US-Violinistin. Außerdem spielte sie die zauberhafte „Vokalise für Violine und Klavier“ von Sergej Rachmaninow, am Flügel begleitet von Dietmar Gräf. Die Besucherinnen und Besucher des Konzertes spendeten wohlverdienten, begeisterten Applaus. Als Dankeschön und Zugabe wählten David Marcian und Dietmar Gräf ein kleines zauberhaftes „Wiegenlied“ von Gabriel Fauré.