Angebranntes Essen löst Großeinsatz in Bad Wörishofen aus

Rauch in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen in Bad Wörishofens Innenstadt sorgt für einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Donnerstagabend in Bad Wörishofen: In einem Gebäude mit zahlreichen Wohnungen an der Türkheimer Straße in der Innenstadt qualmte es.

Gegen 17.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte an. Schnell war klar: Stark angebranntes Essen hatte den Rauch verursacht. Die Feuerwehr schickte Atemschutzträger in die betroffene Wohnung. Das Problem war schnell behoben.

In der Wohnung befand sich eine Frau, die anschließend vom Notarzt untersucht wurde. Schaden an der Wohnung oder an anderen Bereichen des Gebäudes sei nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden, teilte die Feuerwehr mit.

