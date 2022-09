Ansteckender jugendlicher „Drive“ beim Festival der Nationen

Plus Stargeigerin Julia Fischer und das vbw-Orchester mit Bayerns größten Talenten entfalten Klangpracht beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Das „Festival der Nationen“ hat in seiner langen Geschichte schon manchen Wandel durchlaufen. Wurden früher oft gefeierte Wunderkinder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, stehen seit vielen Jahren internationale Klassik-Top-Stars im Fokus. Am Samstagabend kulminierte die Festivalgeschichte regelrecht. Das Festival selbst konnte sich einmal mehr selbst zelebrieren. Ein einstiges Wunderkind ist als gereifte Künstlerpersönlichkeit wieder zurückgekommen.