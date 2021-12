Ansturm auf den Corona-Sonderimpftag in Bad Wörishofen

Plus 1500 Termine wurden vergeben, vor dem Impfzentrum Bad Wörishofen standen dann aber mehr Impfwillige. Andrang herrschte auch am Ärztezentrum Bad Wörishofen.

Der Impfappell von Virologen, Politikern und dem Robert-Koch-Institut verhallt auch im Unterallgäu nicht ungehört, obwohl die Impfquote hier stark unterdurchschnittlich ist. Beim Sonderimpftag im Impfzentrum Bad Wörishofen standen die Menschen Schlange. 1500 Impfungen sollte es geben, ausschließlich mit Termin. Von dieser Hürde ließen sich manche nicht abhalten. Auch sie erhielten die erhoffte Spritze.