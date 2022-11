Ansturm auf den Nikolaus in Bad Wörishofen

Am Wochenende fand in der Gartenstadt der lang ersehnte Adventsmarktwieder statt, größer denn je. Die Resonanz war überwältigend.

„So viele Besucher hatten wir noch nie“, sagte der überraschte Nikolaus, der sich mit seinen Engelchen kaum retten konnte, als die Kinder der Gartenstadt die Bühne des „Himmlischen Adventsmarktes“ stürmten. Lange vor dem Nikolaustag gab es in Bad Wörishofen schon die ersten Gaben, das wollte sich offenbar kein Kind entgehen lassen. Der Adventsmarkt war so groß wie nie und läutete die Zeit der vorweihnachtlichen Attraktionen in Bad Wörishofen ein.

„So schön war der Adventsmarkt noch nie“, sagte ein Besucher begeistert. Und das lag sicher nicht nur daran, dass die Organisatoren sich in diesem Jahr besonders viel Mühe gaben, um ihren Gästen ein schönes vorweihnachtliches Erlebnis zu ermöglichen und mit gleich 14 liebevoll gestalteten Buden einen neuen Gartenstadt-Rekord aufstellten. Die Menschen freuten sich sichtlich, endlich wieder mit Freunden und Familie einen Glühwein oder Kinderpunsch zu trinken.

Was im Advent in Bad Wörishofen geboten ist 1 / 7 Zurück Vorwärts Bad Wörishofer Krippenweg von Samstag, 26. November, bis Freitag, 6. Januar; Führungen immer freitags im Dezember um 16 Uhr, Treffpunkt ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Zu sehen sind rund 80 Krippen, in den Schaufenstern der Geschäfte sowie in zahlreichen öffentlichen Gebäuden. Im Kurhaus gibt es einen Flyer mit allen Krippen.

Weihnachtsgewinnspiel der Stadt Bad Wörishofen von Samstag, 26. November, bis zum 21. Dezember. Teilnahmecoupons gibt es im Kurhaus und beim Weihnachtsmarkt.

Kostenloses Kindertheater „Aschenputtel“ am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen. Die notwendigen Gratis-Karten gibt es aber schon ab Samstag, 26. November, im Kurhaus.

Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt ab Samstag, 3. Dezember, vor und im Kurhaus. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an den Samstagen und Sonntagen 3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember, immer von 13 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember um 17.45 Uhr von Bürgermeister Stefan Welzel und Bad Wörishofens neuem Christkind Vivien Dean. Es gibt ein Zwergerlbergwerk und Kutschfahrten mit Werner Niklas.

Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon vor dem Kurtheater. Der Nikolaus wird dabei von vielen Engeln auf seinem Weg begleitet und hat für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen am Donnerstag, 22. Dezember, ab 17 Uhr, Startpunkt: Parkplatz nahe Café Schwermer. Von dort aus führt ein mit Fackeln gesäumter Weg zur Waldlichtung.

Lichterglanz im Kurhaus: 2000 Weihnachtskugeln, 1100 Lichter und 1200 Strohsterne verwandeln das Kurhaus in ein Weihnachtshaus. Der prachtvoll geschmückte große Christbaum ist dort ab dem 9. Dezember zu sehen.

Trotz andauernden Regens am ersten Abend waren die Semmeln an der Bratwurstbude nach zwei Stunden ausverkauft, mit diesem Ansturm hatte keiner gerechnet. „Genial, dass so viele Leute hier sind“, sagte Alexandra Linder, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, und freute sich, dass das Konzept, die Geschäftsleute noch besser einzubinden, so gut funktionierte. Dass es durch eindringende Nässe in einen Verteilerkasten alle paar Minuten zu einem Stromausfall kam, störte auch niemanden, das „Team St. Ulrich“ hielt fest zusammen und behob die Schwachstelle mit vereinten Kräften.

49 Bilder So stimmungsvoll ist der Adventsmarkt in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Auch wenn der Verkaufserfolg der selbstgemachten Waren nicht überall zufriedenstellend war, blieb die Stimmung bei den Händlern positiv. „Ich genieße es, wenn man ein Schwätzchen mit den Leuten halten kann, das ist doch auch was wert“, sagte Ingrid Ewe und lächelte aus ihrer liebevoll geschmückten Bude.

Die Frage, ob der Kneippwichtelchor trotz nasskalten Wetters auftritt, stellte sich hier keinem. Die Kleinsten sprangen begeistert mit Gummistiefeln und Regenschirm auf die Bühne und sangen die einstudierten Lieder voller Freude. Das rührte nicht nur die Eltern und Großeltern am Bühnenrand. Auch Anita Jähn, Leiterin der Kindertagesstätte „Kneippwichtel“, war sichtlich stolz auf den Nachwuchs.

Lesen Sie dazu auch

Die Kinder des Kneippwichtelchores trotzdem dem Regen zur Eröffnung. Foto: Kathrin Elsner

Wem danach doch ein bisschen kalt geworden war, der konnte sich auf besonders schöne und kreative Weise wieder aufwärmen. Die Bastelstube von Simone Arlt lud die Jüngsten in die warmen Räumlichkeiten des Pfarrzentrums ein, um kindgerecht weihnachtliche Anhänger und andere schöne Dekoartikel zu basteln. Der von Kantorin Jutta Kneule geleitete Posaunenchor dachte ebenfalls keine Minute über eine Absage nach. Den Rest des Wochenendes meinte es das Wetter dann gut mit den Gartenstädtern. Als der Nikolaus auf dem „Himmlischen Adventsmarkt“ mit seinen Engelchen Einzug hielt, war gefühlt jeder Stehplatz des mit einem Lichtermeer geschmückten Litauenplatzes gefüllt. Brav hielt ein Engelchen das goldene Buch, aus dem der Nikolaus vorlas.

Plötzlich gab es für die Kinder kein Halten mehr, sie stürmten die Bühne mit dem Nikolaus

Der Plan, im Anschluss in aller Ruhe die mitgebrachten Äpfel und Hefe-Nikoläuse von der Bühne aus zu verteilen, scheiterte allerdings schnell an der nicht zu haltenden Begeisterung der vielen Kinder, die die Bühne irgendwann einfach stürmten. Nicht nur für die sechsjährige Marie aus der Gartenstadt war ganz klar, dass das Schönste am Auftritt von Nikolaus und Engelchen war, „dass sie Süßigkeiten verteilt haben“.

Als der Andrang etwas nachgelassen hatte, traute sich die zweijährige Paula aus München auf dem Arm ihrer Mama auf die Bühne. Sie hatte dem Nikolaus ein Geschenk mitgebracht, einen bunten Schokoladennikolaus. Winfried Kohler, der bereits seit zwölf Jahren in der Gartenstadt den Nikolaus spielt, war gerührt „so etwas passiert mir nur ganz selten“, sagte er liebevoll zu dem schüchternen Mädchen, dessen größter Wunsch, dem Nikolaus ein Geschenk zu überreichen, an diesem Abend in Erfüllung ging.