Antrag: Kommission soll steten Personalwechsel bei der Stadt untersuchen

Plus Alexander Siebierski fordert eine Aufarbeitung der hohen Personalfluktuation in Bad Wörishofens Rathaus. Bürgermeister Stefan Welzel sagt, man sei gut aufgestellt.

Wie hoch ist womöglich der finanzielle Schaden für die Stadt Bad Wörishofen durch den enormen Personalwechsel im Rathaus? Das will Alexander Siebierski wissen. Der Experte für den Bereich Personalrekrutierung sieht den Schaden im sechsstelligen Bereich. Klären soll das nun eine Kommission.

Bei der Bürgerversammlung für die Kernstadt im Kursaal hat Siebierski die Einsetzung einer Kommission beantragt, die finanzielle Schäden durch den "Austausch von zirka 60 bis 75 Prozent der Beschäftigten der Stadtverwaltung" in den vergangenen dreieinhalb Jahren ermitteln soll. Siebierski stellte sich als früherer Geschäftsführer einer GmbH im Bereich Personalrekrutierung vor und berichtete, er habe den Schaden auf "Beträge im schmerzhaften sechsstelligen Bereich" kalkuliert. "Es darf nicht passieren, dass diese Aufarbeitung ausgesessen wird", forderte Siebierski.