Bad Wörishofen

Asien-Delegation sieht, wie in Bad Wörishofen Kneipp für Kinder funktioniert

Plus Die Kneippiade als Brückenbauer für einen besonderen Besuch in der Villa Kunterbunt in Bad Wörishofen. Dort leben 155 Kinder Kneipp.

Von Marcus Barnstorf

Die Kneippiade in Baden bei Wien war ein Treffen vieler Freunde der in Bad Wörishofen entwickelten Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp. Unter den zahlreichen Gästen aus aller Welt war auch eine siebenköpfige Delegation des südkoreanischen Landwirtschaftsministeriums – die anschließend einen Abstecher nach Bad Wörishofen machte, um zu sehen, wie Kneipp schon Kindern nahegebracht wird.

Um gesunde Ernährung und die heilende Wirkung von Kräutern verstärkt in die Familien zu tragen, stattete die Gruppe um Dr. Hee Jung Chang von der koreanischen Kneipp-Gesellschaft in Soul im Anschluss an die internationalen Kneipp-Aktionstage dem Unterallgäu einen Besuch ab. Begleitet wurde die Delegation von der Generalsekretärin Kneipp Worldwide, Caroline Geiser.

