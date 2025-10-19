Notunterkunft Bad Wörishofen schließt: Landkreis sucht neue Lösungen für 225 Menschen

Zehn Jahre nach der Eröffnung kommt nun das Ende der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Die Einrichtung in einem ehemaligen Möbelhaus wird zum Jahresende 2025 geschlossen. Damit stellt sich die Frage, wo die Menschen, die dort derzeit leben, künftig untergebracht werden. Eine endgültige Antwort darauf gibt es noch nicht, wie sich nun zeigt. Klar ist dagegen aber, welche Unterkünfte für Geflüchtete in Bad Wörishofen bestehen bleiben - und dass das Aus für die Notunterkunft womöglich auch Folgen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat, wo weiterhin Putins Krieg tobt.

Das große Gebäude im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen hat eine wechselvolle Geschichte. Warenhaus, Möbelhaus, dann Leerstand, dann 2015 plötzlich die größte Notunterkunft des Landkreises für Geflüchtete. Sie sollte damals im Dezember im Betrieb gehen, nach Verzögerungen ging es dann nach Weihnachten los, im Januar kamen die ersten Flüchtlinge dort an. In der Corona-Pandemie diente das Gebäude dann als Impfzentrum des Landkreises, bevor es danach wieder zur Notunterkunft für Geflüchtete wurde, bis heute.

Zu Hochzeiten waren um die 400 Menschen in der Unterkunft, aktuell leben dort nach Auskunft des Landratsamtes noch 225 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter auch zahlreiche Kinder. Für sie muss der Kreis jetzt andere Möglichkeiten der Unterbringung suchen. „Die Bewohner werden bis zum Ende dieses Jahres auf andere Unterkünfte im Landkreis verteilt“, teilt Sylvia Rustler auf Nachfrage mit. Sie ist die Sprecherin des Landratsamtes. Allerdings ist offenbar noch unklar, wohin genau die Menschen verlegt werden sollen. „Welche Unterkünfte dies dann sind, steht noch nicht fest“, so Rustler. „Die Planungen laufen aber bereits.“

Diese Unterkünfte für Geflüchtete werden in Bad Wörishofen bleiben

Nach der Schließung der Notunterkunft gibt es aber weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Nach Angaben des Landratsamtes werde man die Unterkunft an der Fidel-Kreuzer-Straße weiterbetreiben, ebenso jene am Dorschhauser Weg. Die Unterkunft an der Kaufbeurer Straße bleibt ebenso in Betrieb wie die Gebäude am Fischerweg in Dorschhausen und an der Welfenstraße in Kirchdorf.

Die Umplanungen für die Geflüchteten aus der Notunterkunft könnte aber auch Folgen für jene Menschen haben, die vor Russlands Krieg in der Ukraine geflohen sind. „Unter Umständen müssen dann auch die ukrainischen Flüchtlinge ausziehen, die mobil sind, also beispielsweise über ein eigenes Auto verfügen“, berichtet Rustler. „Aufgrund der guten Infrastruktur in Bad Wörishofen werden diese Plätze vor allem für Personen benötigt, die nicht mobil sind.“ Bereits jetzt sei aber Bewegung in die Unterkünfte gekommen, in denen Menschen aus der Ukraine leben. „Wir beobachten aber, dass einige ukrainische Flüchtlinge aus unseren Unterkünften von selbst ausziehen, nachdem sie von uns die Mitteilung bekommen haben, auf andere Unterkünfte im Landkreis verteilt zu werden“, so Rustler.

Insgesamt scheint sich die Situation rund um die Geflüchteten zu entspannen. „Aktuell erhalten wir keine Neuzuweisungen mehr“, berichtet Rustler. „Es sprechen aber noch zwei bis fünf ukrainische Flüchtlinge pro Woche bei der Ausländerbehörde vor, die untergebracht werden wollen.“ Diese Menschen bringe der Landkreis zunächst noch in den Notunterkünften unter. Aber auch diese Personen müssten bis spätestens 31. Dezember auf andere Unterkünfte im Landkreis verteilt werden, sofern sie nicht privat unterkommen. Auch Rustler sagt, die Lage habe sich entspannt. „Der Verwaltungsaufwand bezüglich der Umverteilung der Flüchtlinge, die bereits im Landkreis leben, ist aber hoch.“