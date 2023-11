Bad Wörishofen

Frustration: Bad Wörishofens Asyl-Helferkreis setzt Arbeit aus

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofens Gewerbegebiet ist voll. Die ehrenamtlichen Helfer in der Kneippstadt fühlen sich von der Stadt nicht ausreichend unterstützt.

Plus Bad Wörishofens ehrenamtliche Flüchtlingshelfer sind von der Stadt enttäuscht - und ziehen Konsequenzen. Auch im Stadtrat gibt es Kritik.

Nirgendwo sonst im Unterallgäu leben so viele Geflüchtete, wie in Bad Wörishofen. Die Ehrenamtlichen des Helferkreises sind längst an ihre Grenzen gekommen - und fühlen sich nun von der Stadt Bad Wörishofen im Stich gelassen. Nun hat der Asylkreis die Konsequenzen gezogen.

„Das Boot ist voll“ – diese drastische Feststellung wählte Angelika Beck beim jüngsten Treffen des ökumenischen Arbeitskreises Asyl in Bad Wörishofen. Beck, die gemeinsam mit Stefanie Marzall den Helferkreis leitet, machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung gegenüber den Verantwortlichen der Stadt Bad Wörishofen, welche die Einstellung eines Integrationslotsen auf unbestimmte Zeit verschoben hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

