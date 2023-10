Bad Wörishofen

Asyl-Stelle für Bad Wörishofen: Stadtrat vertagt die Entscheidung

In Fragen des Asylrechts brauchen Geflüchtete oft Hilfe. Doch die Aufgaben des Asylkreises Bad Wörishofen gehen noch viel weiter.

Plus Bad Wörishofens Asylkreis schildert, wie angespannt die Flüchtlingssituation in Bad Wörishofen ist. Die Ehrenamtlichen fordern die Stadt zum Handeln auf.

Die kritische Flüchtlingssituation in Bad Wörishofen beschäftigt inzwischen nun auch verstärkt den Stadtrat. Nachdem sich der Asylkreis bisher ziemlich alleingelassen fühlte und ebenfalls an seine Grenzen stößt, durfte nun Angelika Beck in diesem Gremium die Sorgen und Nöte, sowie die entstandenen Probleme beschreiben. Ziel dabei ist es, bei der Stadt eine Anlaufstelle einzurichten, um eine bessere Kommunikation oder auch Hilfe zu bekommen. Das allerdings verzögert sich nun.

Wie weit das Thema bisher von Stadtratsseite entfernt war, zeigte die Frage von Angelika Beck, wer denn von den Räten schon einmal in der Notunterkunft für Geflüchtete im Gewerbegebiet gewesen sei und dabei keine Hand nach oben ging. Engagiert hatte sich bisher lediglich Tobias Kotonski ( CSU) als Sozialreferent, der regelmäßig beim Asylkreis vorbeischaute.

