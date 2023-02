Asylkreis Bad Wörishofen: Der neue Leiter steht vor großen Herausforderungen

Plus Der Asylkreis Bad Wörishofen reagiert auf die steigende Zahl von Flüchtlingen in der Notunterkunft. Die Bilanz nach einem Ortstermin fällt ernüchternd aus.

Angesichts der steigenden Anzahl der Geflüchteten, die derzeit im ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet untergebracht sind, wird sich der der ökumenische Helferkreis Asyl wieder verstärkt engagieren. Auf den neuen Leiter wartet allerdings gleich eine große Aufgabe.