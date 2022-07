Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Asylkreis braucht Hilfe bei Unterbringung der Geflüchteten in Bad Wörishofen

Plus Der Krieg in der Ukraine dauert an, doch in Bad Wörishofen fehlt der Platz, um den Menschen aus Kriegsgebieten eine dauerhafte Bleibe zu bieten.

Von Helmut Bader

Der Krieg in der Ukraine dauert an, ein Ende ist nicht absehbar. In Bad Wörishofen stellt sich immer drängender die Frage, wo die Geflüchteten aus den Kriegsgebieten wohnen sollen. Der Asylkreis wendet sich nun hilfesuchend an die Öffentlichkeit.

