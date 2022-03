Bad Wörishofen

14:00 Uhr

Asylkreis sucht Dolmetscher für Geflüchtete aus der Ukraine

Plus Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine läuft. Ehrenamtliche bedauern, dass die Stadt Bad Wörishofen keine Asylbeauftragte mehr hat.

Von Helmut Bader

Ehrenamt, wenn es um Geflüchtete geht, wird auch in Bad Wörishofen großgeschrieben. So traf sich der Asylkreis unter der Regie von Diakon Filip Bäder bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit und ist nun voll in die Betreuung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingebunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .