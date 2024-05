Attacke in Bad Wörishofen: Mann muss nach Angriff ins Krankenhaus

In Bad Wörishofens Pergola wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Täter.

In Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Mann verletzt. Nach Angaben der Polizei kam es in der Pergola an der Kathreinerstraße zu einer Auseinandersetzung, bei den Großschachfeldern. Hierbei wurde ein 42-Jähriger durch einen bislang unbekannten Täter verletzt. Der 42-Jährige erlitt laut Polizei unter anderem eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei melden. (mz)

