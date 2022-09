Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Auch die Stadt Bad Wörishofen setzt auf Sonnenenergie

Plus Es soll Pläne für einen Solarpark im Süden geben, die bereits recht weit gediehen sind.

Von Markus Heinrich

In der Gas-Krise geht auch Bad Wörishofen den Weg der regenerativen Energien. Dabei spielen auch Solarparks eine Rolle. Ein Großprojekt sei schon weit fortgeschritten, hieß es zuletzt mehrfach, noch dazu in einer der beliebtesten Freizeitgebiete der Stadt. Stadtwerke-Chef Peter Humboldt erklärt die Sachlage. Bad Wörishofen will in der Gas-Krise auf Sonnenenergie setzen. Das hatte jüngst Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) deutlich gemacht. „Ein Sonnenkraftwerk als Freiflächenanlage brauchen wir nicht nur praktisch, sondern auch strategisch“, betonte Welzel.

