Auf dem Weg nach Bad Wörishofen vermisst: Suche nach Flugzeug soll weitergehen

Was passierte auf dem Flug von Rom nach Bad Wörishofen? Was am Flugplatz Bad Wörishofen zu dem Vorfall bislang bekannt ist.

Die Suche nach dem vermissten Flugzeug, das von Rom aus auf dem Heimweg nach Bad Wörishofen war, soll am Dienstagnachmittag weitergehen. Das teilte die Landespolizeidirektion Tirol unserer Redaktion mit. Zuletzt hatte man die Suche nach der Cessna in Österreich aufgrund der Witterungsverhältnisse eingestellt. Gesteuert wurde die Maschine Informationen der Bad Wörishofer Flugplatzbetreiber von einem Piloten, der bereits rund 500 Stunden Flugerfahrung hatte.

Die Suche nach der Cessna sei bislang ergebnislos verlaufen, berichtet Bernhard Gruber von der Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag. Man habe am Karsamstag Suchflüge und Suchen durch die Bergrettung veranlasst. Allerdings war es nicht gelungen, das Flugzeug zu finden. Die Suchflüge habe man dann aufgrund der Wetterverhältnisse teilweise wieder einstellen müssen. Am Dienstagnachmittag soll die Suche weitergehen. Im Einsatz werden voraussichtlich zwei Hubschrauber sein, teilt Gruber mit.

Die Cessna startet vom Flugplatz Rom-Urbe aus in Richtung Bad Wörishofen

Am Samstagnachmittag war der Kontakt zu dem Piloten der Cessna abgebrochen. Das Flugzeug war zuvor in Rom gestartet und auf dem Weg zum Flugplatz in Bad Wörishofen. Nach ersten Erhebungen der Polizei ergab sich ein Suchgebiet nordöstlich von Sölden. "Aufgrund bisheriger Erkenntnisse ist anzunehmen, dass sich der Pilot alleine in der Maschine befand", teilt die Polizei mit. Ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt bat die Polizei von Sölden mögliche Zeuginnen und Zeugen darum, sich zu melden.

Pilot war am Montag vor Ostern von Bad Wörishofen aus nach Rom geflogen

Die Cessna mit der Kennung D-EFCC war vom Flugplatz Rom-Urbe aus gestartet. Das Flugziel war nach den öffentlich verfügbaren Daten der Flugplatz Bad Wörishofen. Von dort aus war die Maschine auch in Richtung Rom gestartet. Der Pilot sei bereits am Montag vor Ostern von Bad Wörishofen aus nach Rom geflogen, sagte Michaela Bahle-Schmid unserer Redaktion. Ihre Familie betreibt den Flugplatz in der Kurstadt. Der Pilot habe am Karsamstag wieder zurückfliegen wollen. Dazu habe auch ein Flugplan vorgelegen. Bei Sölden habe Österreichs Flugraumüberwachung Austrocontrol dann das Radarsignal der Maschine verloren. Austrocontrol habe die Wörishofer dann über die deutsche Flugsicherung kontaktiert. Es ging um die Frage, ob die Cessna vielleicht schon gelandet sei. Doch das Flugzeug kam nicht in Bad Wörishofen an.

Das sagt Bad Wörishofens Flugplatzbetreiberin über den Piloten der Cessna

"Das ist wirklich schlimm", sagt Bahle-Schmid. Das Flugzeug war am Flugplatz Bad Wörishofen stationiert. Der Pilot der Cessna sei sehr viel geflogen, er habe "bestimmt 500 Stunden Flugerfahrung", sagt Bahle-Schmid. Zwölf Flugstunden pro Jahr seien Vorschrift, auf 500 kämen manche in ihrer ganzen Pilotenzeit nicht. Der Pilot stamme nicht aus Bad Wörishofen, auch nicht aus dem Unterallgäu. Was möglicherweise über den Alpen geschehen ist, kann auch Bahle-Schmid derzeit nicht einmal mutmaßen. Sie sagt aber, die Cessna sei mit einem ELT ausgestattet gewesen, einem Notsender, der bei einem Unfall aktiviert wird. Das jedoch, so ist in Pilotenforen zu lesen, hängt auch von den Kräften ab, die auf das Flugzeug wirken.

