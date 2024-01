Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Auf die Feuerwehr in Bad Wörishofen ist immer Verlass

Plus Zum Start ins neue Jahr ziehen die Retter in der Kneippstadt eine positive Bilanz. Zum Blick nach vorne gehört aber auch ein großer Wunsch an die Stadt Bad Wörishofen.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Kameradschaft, Zusammenhalt und der unermüdliche ehrenamtliche Einsatz für die Gemeinschaft zeichnen die Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen aus. Bürgermeister Stefan Welzel betonte in seinem Grußwort diese Eigenschaften ebenso wie Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel. „Ihr leistet tolle Arbeit“, so Welzel, „ihr steht jeden Tag für 24 Stunden bereit, anderen zu helfen, egal ob unter der Woche oder an Feiertagen.“ Heimpel ergänzte, dass ja nicht nur die Einsätze zu Buche schlagen, sondern dazu noch Übungen sowie Fort- und Ausbildungen kämen. „Bad Wörishofen als überörtlich tätige Feuerwehr zeigt beeindruckende Leistungen“, lobte Heimpel. „Bei großen Schadenslagen kann man sich immer auf die Feuerwehrmänner und -frauen verlassen.“

Ungewöhnlich viele Alarmierungen für die Bad Wörishofer Feuerwehr im vergangenen Jahr

91 aktive Feuerwehrleute stehen in der Kneippstadt auf Abruf bereit, in der Jugendfeuerwehr werden 15 Jungen und drei Mädchen für die die vielfältigen Aufgaben in der Wehr ausgebildet. Wie vielschichtig diese sind, verdeutlichte Kommandant Hans-Peter Scholz in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr. Mit 289 Einsätzen waren es ungewöhnlich viele Alarmierungen, die nicht zuletzt den zahlreichen Sturmschäden geschuldet waren. Neben Brandeinsätzen waren es auch immer wieder Fehlalarme von Brandmeldeanlagen – insgesamt 53-mal musste die Feuerwehr mehr oder weniger umsonst ausrücken. Oft war es angebranntes Essen, was die Brandmeldeanlagen auslöste, leider gab es auch böswillig ausgelöste Alarme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen