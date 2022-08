Bad Wörishofen

Auf Streife mit der Wörishofer Sicherheitswacht

Plus Klagen über Rad- und Autoverkehr in der Fußgängerzone, Ruhestörungen an Bahnhof, Rathaus und Kurhaus, dazu eine mysteriöse Blutspur in der Stadt.

Von Karin Donath und Markus Heinrich

Sie bezeichnen sich selbst als die „wandelnde Notrufsäule“ oder auch „mobiles Auskunftsbüro“ der Kneippstadt. Die Mitglieder der Sicherheitswacht Bad Wörishofen gehören mittlerweile zum Bild der Stadt – und haben durchaus vielfältige Aufgaben zu bewältigen, wie die Tour mit Horst Schöfl und Patrick Walter von der Sicherheitswacht zusammen mit Polizeihauptkommissar Walter Schmid zeigte.

