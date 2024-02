Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Ohne sich um den Schaden an einer Laterne zu kümmern, wollte sich ein Autofahrer aus dem Staub machen. Ein Zeuge hatte sich aber das Kennzeichen gemerkt.

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht aufgeklärt werden konnte. Laut Polizei wurde am frühen Mittwochnachmittag in der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen eine Laterne beschädigt wurde. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Kleinwagen beim Rangieren die Laterne beschädigte. Der Zeuge sprach daraufhin den Fahrer an und machte diesen auf den Schaden aufmerksam.

Der Unfallverursacher fuhr anschließend jedoch davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mithilfe des Kennzeichens konnte die Streife wenig später den betreffenden Fahrer in der Innenstadt in Bad Wörishofen antreffen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der entstandene Schaden liegt bei circa 3500 Euro. (mz)