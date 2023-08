Aufsitz-Rasenmäher in Bad Wörishofen geht in Flammen auf

Der schnellen Reaktion eines 39-Jährigen ist es zu verdanken, dass der Brand eines Rasenmähers glimpflich endete. Die Feuerwehr Bad Wörishofen war im Einsatz.

Schnell und richtig hat ein 39-Jähriger reagiert, als er in den frühen Morgenstunden ein Aufsitz-Rasenmäher in einem Hänger transportierte: Als er bemerkte, dass kleine Flammen aus dem Rasenmäher schlugen, stellte der 39-Jährige den Rasenmäher noch geistesgegenwärtig in der Oststraße am Kiesseitenstreifen ab. So konnte er dort schließlich gefahrlos durch die Feuerwehr Bad Wörishofen gelöscht werden. Ein Fremdschaden entstand hierbei nicht, so die PI Bad Wörishofen. (mz)