Bad Wörishofen

Aus Wörishofen zur Flug-WM: Kräftemessen mit dem Kuschelflugzeug

Robin Shearer (rechts) und Oliver Meindl nahmen in einer gecharterten Cessna 150 an der Weltmeisterschaft im Rallyeflug in Frankreich teil und sorgten für eine große Überraschung.

Plus Robin Shearer und Oliver Meindl sind Navigationsflieger aus Leidenschaft - und mit ihrem Erfolg jetzt Teil der Weltelite. Dabei spielten Friedhöfe eine wichtige Rolle.

Von Kathrin Elsner

"Klingt cool, machen wir", sagte Robin Shearer im Jahr 2021 spontan und ohne Vorerfahrung zu Oliver Meindl, als dieser die Teilnahme an einem Navigationsflug-Wettbewerb vorschlug. Seitdem brennen die Freunde für die präzise Navigation mit Karte, Kompass, Stoppuhr und ohne GPS. Bei der Weltmeisterschaft im Rallyeflug sorgten sie jetzt für eine große Überraschung.

"Wir sind noch relativ frisch in dem ganzen Bereich Navigationsflug, aber dadurch, dass wir von Anfang an so ziemlich jeden Wettbewerb mitgemacht haben, sind wir da recht gut vorangekommen", sagt Robin Shearer und strahlt. Kann man so sagen, die Hobby-Piloten gründeten in den letzten zweieinhalb Jahren "Navgeeks", eine Online- und Offline-Community für den Navigationsflieger-Nachwuchs, übernahmen das Amt des Navigationsflug-Referenten im Luftsportverband Bayern, schrieben Fachbeiträge, coachten Nachwuchs-Teams bei innerdeutschen Wettbewerben und wurden aufgrund ihrer sehr guten Wettbewerbsleistungen Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Trotzdem sind sie bodenständig geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes.

