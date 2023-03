Ausnahme vom Sommerbauverbot: WBG darf in Bad Wörishofen länger bauen

Plus Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim darf in Bad Wörishofen länger bauen, als normalerweise erlaubt ist. Ein Argument dafür ist die Wohnungsnot.

Die nächste Ausnahme vom Sommerbauverbot in Bad Wörishofen ist beschlossene Sache. Diesmal erhält die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim eine Erlaubnis. Es geht um neue Wohnungen am Nordrand der Kernstadt.