Auto angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Bad Wörishofen ein Auto angefahren und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Ford, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen abgestellt war, ist am Dienstagabend zwischen 19 und 19.15 Uhr angefahren worden. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bittet unter Telefon 08247/96800 um sachdienliche Hinweise von Zeugen. (mz)