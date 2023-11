Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

Ein Mann hat bei Bad Wörishofen die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall wurde sein Beifahrer verletzt.

Am Freitagmittag hat es auf der Staatsstraße 2015 bei Bad Wörishofen in Richtung Schlingen einen Unfall gegeben: Laut Polizei verlor ein 42-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Sein Wagen kam nach einer Unterführung nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich im Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der 24-jährige Beifahrer des Mannes wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, der Fahrer selbst blieb nahezu unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich, so die Polizei, der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand der Polizei zufolge ein leichter Sachschaden. (mz)