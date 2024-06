Auto macht sich auf Parkplatz in Bad Wörishofen selbstständig

Ein fahrerloses Auto ist in Bad Wörishofen auf einen anderen Wagen aufgefahren.

Ein fahrerloses Auto ist in Bad Wörishofen auf einen anderen Wagen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf einem Supermarkt-Parkplatz. Nach Angaben der Polizei hatte eine 69-jährige Autofahrerin die Handbremse ihres Wagens nicht angezogen, als sie ihn auf dem Parkplatz abstellte. Das Auto rollte in den geparkten Wagen einer 65-Jährigen. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. (mz)

Lesen Sie dazu auch