Auto prallt in Sattelzug: Unfall auf der A96 im Berufsverkehr

Im Berufsverkehr hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen ereignet.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 6.45 Uhr in Fahrtrichtung Lindau, die Spur gewechselt, um Fahrzeugen an der Anschlussstelle Bad Wörishofen Platz zum Einfahren auf die Autobahn zu geben. Dabei habe der Fahrer wohl die Geschwindigkeit eines herannahenden Autos nicht richtig eingeschätzt, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Der Fahrer des Wagens konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte mit seinem Auto in das Heck des Lastwagens.

Die linke Fahrspur der A96 in Richtung Lindau war für etwa eine Stunde blockiert

Das Auto sei dabei erheblich beschädigt worden. Die beiden Insassen des Autos seien vom Rettungsdienst untersucht worden. Sie seien unverletzt. Als Folge des Unfalls war die linke Spur der A96 in Fahrtrichtung Lindau für etwa eine Stunde blockiert. Das habe zu stockendem Verkehr und Stau geführt, so die Polizei.