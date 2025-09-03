Icon Menü
Rätselhaft: Dieses Auto steht seit Wochen nahe Bad Wörishofen am Straßenrand – wieso?

Bad Wörishofen

Dieses Auto steht seit Wochen am Straßenrand – wieso?

Ein einsamer BMW im Straßengraben sorgt für Verwunderung. Doch eine Nachfrage bei der Polizei wirft noch mehr Fragen auf.
Von Leonie Küthmann
    Wem gehört der BMW, der an der Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried steht?
    Wem gehört der BMW, der an der Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried steht? Foto: Ulf Lippmann

    Ein Auto, das halb im Straßengraben hängt, ohne Nummernschild und leicht verdreckt – ein Anblick, der auch bei einem unserer Leser Fragen aufwarf. Wie kam das Fahrzeug dorthin? Und wieso steht, oder besser hängt es immer noch dort?

