Auto stößt in Bad Wörishofen mit Lastenfahrrad zusammen: ein Verletzer

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastenfahrrad wurde in Bad Wörishofen ein Mann verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag von der Gottlieb-Daimler-Straße im Gewerbegebiet in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt eines 57-Jährigen nicht beachtet, der mit einem Elektro-Lastenfahrrad unterwegs war. Das Auto prallte in das Lastenrad. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei laut Polizei leichte Verletzungen zu. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit rund 250 Euro. (mz)