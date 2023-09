Auto stößt mit E-Scooter zusammen

Vor einer Tiefgarage in Bad Wörishofen hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.

Ein Auto und ein E-Scooter sind am Freitagabend vor einer Tiefgarage in Bad Wörishofen zusammengestoßen. Laut Polizei wollte eine 52-jährige Autofahrerin in die Tiefgarage fahren und bog hierzu über den Gehweg ab. Dabei übersah sie den 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war und das Auto nicht bemerkt hatte.

Der 19-Jährige prallte in die linke Seite des Autos und klagte anschließend über Bauchschmerzen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst war jedoch keine weitere ärztliche Versorgung nötig. (mz)