Auto unterschlagen: Verdächtiger Wörishofer in Österreich verhaftet

Ein 31-jähriger Mann aus Bad Wörishofen sitzt im Gefängnis, weil er mit einem Auto untergetaucht sein soll, dessen Leasingraten er nicht mehr bezahlen konnte.

Die Polizei hat einen 31 Jahre alten Mann aus Bad Wörishofen verhaftet. Er steht im Verdacht, ein Auto unterschlagen zu haben. Die Leasingbank hatte Anzeige erstattet. Zuvor hatte der 31-Jährige seine Leasingraten nicht mehr bezahlt - und war mit dem Auto untergetaucht.

Bereits August 2021 erstattete die Leasingbank Strafanzeige wegen der Unterschlagung eines Fahrzeugs im Wert von fast 40.000 Euro. Die Memminger Kriminalpolizei machte sich auf die Suche nach dem Mann und dem vermissten Audi. Der Verdacht habe sich erhärtet, dass der Wagen bereits nach Osteuropa verschoben und der 31-jährige, aus Bad Wörishofen stammende, Leasingnehmer ebenfalls nicht mehr in Deutschland war, teilten Kripo und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Wo das gesuchte Auto geblieben ist, bleibt weiter unklar

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft schließlich einen Untersuchungshaftbefehl. Neben einer deutschlandweiten Fahndung wurde zudem ein europäischer Haftbefehl erlassen. Auf diese Weise entdeckte die Ermittler den Gesuchten am vergangenen Wochenende in Österreich. Der 31-Jährige sei dort im Innkreis (Oberösterreich) kontrolliert und sofort verhaftet worden. Der Bad Wörishofer wurde in ein Gefängnis gebracht. Man betreibe derzeit die Auslieferung, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mit. Wo das unterschlagene Auto geblieben ist, sei derweil weiter unklar. (mz, mhe)

Lesen Sie dazu auch