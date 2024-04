Autofahrer flüchtet nach Unfall, aber Polizei kommt ihm auf die Spur

Ein Autofahrer hat einen anderen Wagen angefahren und beging dann Fahrerflucht. Doch die Polizei kam ihm auf die Schliche.

Am Freitagvormittag hat jemand in Bad Wörishofen das Auto einer Frau angefahren und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte die Geschädigte sich jedoch einen Teil des Kennzeichens merken - und so der Polizei dabei helfen, den Halter des Wagens zu ermitteln. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (mz)