Autofahrer hatte zu tief ins Glas geschaut

Eine Alkoholfahne rochen die Polizeibeamten, die am Samstagabend in Bad Wörishofen einen 34-jährigen Autofahrer kontrollierten. Die Vermutung, dass er zu tief ins Glas geschaut haben könnte, bestätigte schließlich ein Alkoholtest auf der Dienststelle: Der gemessene Alkoholwert lag über 1,1 Promille und damit im Straftatenbereich, so die Polizei. Der 34-Jährige wird deshalb wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (mz)